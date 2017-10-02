أكثر من ٢٠ قتيلا حصيلة هجوم الحفل الغنائي في لاس فيغاس

أعلنت الشرطة الأميركية سقوط أكثر من 20 قتيلا و100 جريح في إطلاق النار في لاس فيغاس، وأوضحت أن مطلق النار في لاس فيغاس من سكان المدينة ويجري البحث عن امرأة كانت بصحبته قبل واقعة إطلاق النار.

وأكد مطار ماكاران في لاس فيغاس تعليق الرحلات موقتا بعد حادثة إطلاق النار، فيما أكدت الشرطة مقتل أحد المشتبه بهم في إطلاق النار بالحفل الموسيقي.

وكانت شرطة لاس فيغاس أعلنت في وقت سابق تحييد أحد المشتبه بهم في إطلاق النار، وأشارت الى أنها تتحرى تقارير عن إطلاق نار بمناطق أخرى. فيما أعلن متحدث باسم مستشفى في لاس فيغاس إن 14 مصابا في إطلاق النار في حالة حرجة.

أعلن متحدث باسم مستشفى في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأميركية مقتل شخصين على الأقل وإصابة 24 بأعيرة نارية، فيما ذكرت تغريدات على «تويتر» انباء عن تعليق رحلات في مطار ماكاران الدولي في لاس فيغاس بعد تقارير عن مسلح عند أحد المدارج.

وأفادت شبكة «سي.إن.إن» إنه تم نقل عدة أشخاص إلى المستشفى بعد إصابتهم بأعيرة نارية في لاس فيغاس، عقب تقارير عن مسلح يطلق النار.

وانتشرت الشرطة بشكل كثيف مساء الاحد على الجادة الرئيسية في لاس فيغاس (غرب الولايات المتحدة) بعد ورود معلومات عن إطلاق نار من فندق وكازينو ماندالا باي، بحسب ما أفادت الشرطة ووسائل إعلام أميركية.

وكتبت الشرطة في تغريدة “نحقق حول معلومات بوجود رجل يطلق النار بالقرب او على مشارف كازينو ماندالا باي”.

وأوردت صحيفة “لاس فيغاس صن” إن عدة أشخاص من بينهم شرطي تعرضوا لإطلاق نار بالقرب من حفل موسيقي في الهواء الطلق في المكان.

وكانت تغريدات على «تويتر» ذكرت إن مسلحين يطلقون النار أثناء حفل موسيقى في لاس فيغاس مما أدى لسقوط ضحايا.