رعاية صحية “متخصصة”.. الطريق إلى شيخوخة نشطة

ملف الرعاية الصحية والاجتماعية لشريحة كبار السن في الكويت تحتاج إلى رسم فلسفة حديثة واستراتيجية جديدة وتجديد الدماء والقيادات. فهناك الكثير من الدول العربية والخليجية سبقتنا في تنظيم هذا المجال وحققت نماذج ناجحة يحتذى بها.

غياب الخطط الوطنية والبرامج المستقبلية والمشاريع في مجال رعاية كبار السن حتى الآن في الكويت يعد مؤشرا قويا على أن من يقومون على أمر المسن ليس لديهم تصور عما يحدث في العالم لسنوات طويلة. وأننا ليس لدينا ما يمكنا من مواجهة المستقبل في ظل الزيادة المتوقعة في أعمار وأعداد (وأمراض) المسنين في الكويت.

ما دامت الرعاية المتخصصة لكبار السن “غائبة” سنظل في عداد الدول المتأخرة في توفير الرعاية الشاملة للمسن.

ومن المستغرب الحديث عن تعزيز الشيخوخة النشطة في ظل غياب الرعاية الصحية “المتخصصة”، حيث يتم للأسف علاج المسن مثلما تعالج الفئات العمرية الأصغر سنا… ولا خطة ولا رؤية واضحة في سبيل تحسين جودة حياة المسن .