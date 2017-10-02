حركة “حشد” تعيد افتتاح مقرها وتطلق اسم الناشط عمر العريمان على ديوانيتها الأسبوعية

كتب/ عياد الحربي.

اعادت حركة العمل الشعبي (حشد) افتتاح مقرها بعد توقف دام لعدة أشهر شهر منذ رمضان المبارك وبمناسبة فصل الصيف وذلك بحضور أمينها العام مسلم البراك وكوادرها وجموع من المواطنين.

وأعلن الأمين العام للحركة مسلم البراك أن ديوانية الحركة تعود اليوم لممارسة نشاطها السياسي والاجتماعي وان الحركة ستطلق أسم الرسّام والناشط السياسي عمر العريمان على ديوانيتها الأسبوعية الكائنة بمقرها في منطقة غرناطة لتضحياته وأعماله الكبيرة.

وجدد البراك في كلمة القاها للحضور دعوته للتيارات السياسية والحركات والنقابية والقوى الطلابية لمزاولة أعمالهم السياسية والوطنية لما تقتضيه المرحلة من استمرار للفساد الحكومي ولأهمية العمل الجماعي وانتهاءا للتضحيات الفردية.

