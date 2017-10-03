القنصلية الكويتية في لوس انجليس تؤكد سلامة المواطنين في مدينة لاس فيغاس

واشنطن – 2 – 10 (كونا) — اكدت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة لوس انجليس في ولاية كاليفورنيا اليوم الاثنين سلامة جميع الرعايا الكويتيين الذين تواجدوا في الحفل الغنائي في مدينة لاس فيغاس والذي شهد عملية اطلاق نار.

وقالت القنصلية العامة في بيان انها قامت بالتواصل مع السلطات المحلية الرسمية التابعة لمدينة لاس فيغاس التي اكدت بدورها سلامة جميع المواطنيين المتواجدين بالحادث المذكور وعدم تأثرهم بتلك الاحداث.

واهابت القنصلية بالمواطنين الكويتيين المتواجدين في مدينة لاس فيغاس على متابعة وسائل الاعلام المحلية لاتخاذ الاجراءات المناسبة واتباع تعليماتها في حال حدوث أي طارىء.

كما ناشدت جميع المواطنين التواصل معها مباشرة عند حدوث أي طارىء وعلى مدار الساعة على خط الطوارئ التالي: 3644 279 310 + وعلى هاتف القنصلية العام ذي الرقم : 0300 556 310 او بواسطة البريد الإلكتروني.