“كفو” تبدأ تكريم وتشجيع قياديي وموظفي الدولة

قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمه د. فالح العزب ان الحكومة ماضية قدما نحو مزيد من تطوير الخدمات بمافي ذلك وزارة العدل لتقديم افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وقال العزب خلال استقباله المنسق العام لمبادرة كفو لتكريم القياديين وموظفي الجهات الحكومية أحمد المسعودي:اننا اقسمنا امام سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه في تحمل المسؤلية وان نكون عند حسن ظن سموه حفظه الله ورعاه لذلك سنمضي قدما نحو مزيد تطلعات وانجازات.

واضاف: ان مبادرة كفو بادرة تشجيعية خاصة واننا نستمع لوجهات النظر والاخذ برأي المواطن خاصة فئة الشباب وهو مانحتاجه لتقييم الاداء لمعالجة اي خلل ان وجد لنجعل الكويت في الريادة والصدارة مثمنا هذه المبادرة الشبابية.

من جهته قال مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي اثناء تقديم مبادرة كفو درعا وشهادة تقدير: ان بلدية الكويت حققت العديد من الانجازات واستطاعت ان تعيد للقانون هيبته مع تسهيل كافة الامور الخدماتيه علي المراجعين من خلال البوابه الالكترونيه وغيرها من الخدمات مثمنا مبادرة كفو التي تاتي تاكيدا علي همم الشباب ومشاركتهم في اخذ الاراء ومتابعتهم للايجابيات والسعي نحو معالجة السلبيات ان وجدت.

من جانبه قال منسق عام مبادرة كفو لتكريم القياديين والموظفين والعاملين بالجهات الحكومية احمد المسعودي ان الحملة تهدف الي تشجيع هذه القيادات والدفع نحو مزيد انجازات لكويتنا الغالية خاصة في ظل التطور والتقدم في كافة المجالات والنجاحات التي تحققت علي ارض الواقع لخطة التنمية مشيرا الي ان المبادرة مستمرة وهو اقل مانقدمه لهذه القيادات والموظفين في وزارات الدولة.

