المحامي الدوسري: تطبيق “البصمة” على بعض فئات الموظفين يتعارض وطبيعة عملهم الفنية

قال ‏المحامي د.محمد مساعد الدوسري إن تطبيق نظام البصمةعلى بعض فئات الموظفين في مؤسسات الدولة يتعارض مع الطبيعة الفنية لأعمالهم.

وأشار الدوسري عبر حسابه في “تويتر” أنه من ضمن هذه الفئات المهندسين ممن يعملون ميدانياً وفي مساحات جغرافية كبيرة أو بعيدة تتعارض طبيعة عملهم مع نظام البصمة.

وأضاف الدوسري : ‏‏‏هناك فئات أخرى تستوجب طبيعة عملهم أن يكون نظام الحضور والانصراف مرناً بما فيه الكفاية ليتناسب ذلك مع احتياجات العمل.

‏‏

ولفت الى ان نظام البصمة قد يكون صالحاً لبعض الفئات ذات العمل الإداري المكتبي، إلا أنه لا يمكن فرضه وتطبيقه على فئات أخرى ذات طبيعة مختلفة.

‏‏وحذر الدوسري بأن رفض جهة الإدارة إبداء مرونة في نظام الحضور والانصراف، يتيح مقاضاتها إذا ما تم تقديم ما يثبت استحالة تطبيق نظام البصمة مع طبيعة العمل ‏‏وكل ذلك يقف على تقديم الاثباتات عن طبيعة العمل والمسافة وفترات العمل التي تستوجب امتداده خارج ساعات العمل لاقتناع المحكمة.