وزير الهجرة البلجيكي يسحب إقامة إمام المسجد الاسلامي ببروكسل: سلفي متطرف وخطير على المجتمع

بروكسل – أعلن وزير الهجرة واللجوء البلجيكي ثيو فرانكن، عن قرار السلطات المختصة في البلاد سحب رخصة الإقامة من إمام المركز الإسلامي في بروكسل عبد الهادي سويف، على خلفية تطرفه.

وأشار فرانكن في تصريح الثلاثاء لإحدى الإذاعات المحلية الناطقة بالفرنسية، إلى وجود مؤشرات واضحة بأن الإمام المذكور رجل سلفي متطرف، قائلا إن “هذا يشكل خطراً على الأمن القومي في البلاد”.

وأقر المسؤول البلجيكي أن هذا القرار سيؤدي إلى توتر إضافي في العلاقات مع المملكة العربية السعودية، “لكن أولويتنا هي محاربة التطرف”، كما قال.

وأوضح أن السلطات المختصة في البلاد لا تمنح حالياً أي رخصة إقامة لأئمة تابعين للدولة التركية للأسباب نفسها، معيداً التأكيد على عدم وجود مشكلة مع الإسلام كدين، بل مع الإسلام السلفي المتشدد.

وعبر عن تصميم بلاده العمل بشكل أكثر فاعلية من اجل تشديد الرقابة على تمويل المساجد في البلاد.

وكان المركز الإسلامي في بروكسل، الممول بأشكال متعددة من قبل المملكة العربية السعودية، محل اهتمام خاص من قبل الأجهزة الأمنية والسلطات السياسية بسبب ما يُعتقد بأن الدور الكبير الذي يلعبه القائمون عليه في نشر الأفكار الوهابية والمتطرفة في أوساط الجالية المسلمة في مختلف أنحاء البلاد.

وتتعرض الحكومة لضغوط شعبية كبيرة من أجل استعادة “السيطرة” المالية والمراقبة على المساجد وأماكن التعليم الإسلامي، والتي يتم تمويلها عادة من دول خارجية.