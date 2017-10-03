أول “سلفي” لشاب سعودي مع والدته التي تقود السيارة

“أتوقع أمي أول سعودية تعبر من منفذ الرقعي وهي تسوق. شكراً لرجال الأمن”.. بهذه التغريدة أثار الشاب السعودي عمر الشريف تفاعل آلاف المغردين في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مرفقاً معها “سلفي” لصورة التقطها مع والدته، مشيدين بقدرة الوالدة على قيادة السيارة في طرقات السفر.

ومنفذ الرقعي يربط الحدود السعودية مع الكويت، ويتبع جغرافياً لمحافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية للسعودية.

وانتشر في ترند السعودية، اليوم الثلاثاء، هاشتاغ #سوقي_واحنا_لك_سند، حيث لاقى تفاعلاً كبيراً بين مغردي “تويتر” الذين أكدوا ضرورة تعلم المرأة قيادة السيارة، لتكون سنداً للرجل في تأمين متطلبات الحياة اليومية في المنزل والمدرسة والعمل.

ومن المنتظر أن يحدث مرسوم السماح للمرأة بقيادة السيارة، نقلة نوعية اجتماعية في السعودية، ويزيل مخاوف افتراضية طالما أعاقت المضي قدماً في مركب التنمية والتطور.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بالسماح للمرأة بقيادة السيارة داخل المملكة، حيث نص القرار على “اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء، على أن يبدأ التنفيذ في 10 شوال 1439هـ وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة”.

يذكر أن فهد الشريف مخرج وحاصل على ماجستير إخراج سينمائي من هوليوود، وحائز على عدة جوائز، منها البجعة العربية وصرصور.