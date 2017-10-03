وفيات اليوم الثلاثاء 3-10-2017

– جاسم محمد غلوم محسن أشكناني، 59 عاما، (شيع)، الرجال: حسينية الأشكناني، ميدان حولي، تلفون: 99769394، النساء: العدان، ق2، ش15، م26.

– زمزم إبراهيم العلي، زوجة: محمد عبدالله إسماعيل الأحمد، 79 عاما، (شيعت)، الرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، تلفون: 99766438، النساء: المنقف، ق1، ش146، م14، تلفون: 23740323.

– ناصر عبدالرحمن عبدالله الرشيد، 38 عاما، (شيع)، الرجال: الروضة، ق5، ش56، م19، تلفون: 99654569، النساء: كيفان، ق1، ش16، م36 ب، تلفون: 97110779.

– خديجة رضوان محمد الرضوان، زوجة: علي محمد الرضوان، 79 عاما، (شيعت)، الرجال: البدع، الشريط الساحلي، ش25، م28، تلفون: 97466521، النساء: الخالدية، ق3، شارع عبدالله الخلف السعيد، م56.

– فلاح حذيان حصوان العجمي، 71 عاما، (يشيع بعد صلاة عصر غد الأربعاء بمقبرة الجهراء)، الرجال: سعد العبدالله، ق2، ش214، م1، تلفون: 99735577، النساء: الجهراء، العيون، ق4، ش7، م33، تلفون: 99388988.

– محمد عسكر مطلق الفضلي، 67 عاما، (شيع)، الرجال: العارضية، ق6، ش مستشفى الفروانية، ج1، تلفون: 99887333، النساء: العارضية، ق6، ش1، ج1، م20، تلفون: 24891873.

«إنا لله وإنا إليه راجعون»