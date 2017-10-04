السعودية .. 100 ألف ريال عقوبة “رقص طفلة” بفاعلية في الرياض

أكّدت الهيئة العامة للترفيه، أن ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي حول رقص طفلة من جنسية عربية تبلغ من العمر 12 عامًا في إحدى الفعاليات المرخصة من قبلها، بمدينة الرياض، كان محل البحث والتحقيق فور حصوله.

وأوضحت الهيئة، أن هذا التجاوز أتى نتيجة لمخالفة صريحة لمنظم الفعالية لبنود الرخصة الممنوحة له، حيث قام المنظم بتغيير الفقرة وعرض الفقرة الأخرى دون أي موافقة مسبقة من الهيئة أو حتى إشعار مسبق إخطار.

وأكّدت الهيئة العامّة للترفيه بناءً على ذلك أنها اتّخذت إجراءات العقوبة اللازمة على المنظم نظير مخالفته الصريحة بنود الرخصة المتفق عليها والمتضمنة وقف التعامل بشكل تام مع المؤسسة المنظمة، وتغريمها 100 ألف ريال.

وشدّدت الهيئة العامة للترفيه على أهمية التزام منظمي الفعاليات باشتراطات الرخص الممنوحة لهم، وعدم التغيير في محتوى أي فعالية دون العودة إلى الهيئة والحصول على إذن كتابي بذلك.

كما أكدت الهيئة على حرصها ومتابعتها اللصيقة لأي مخالفة كانت للأنظمة والتعليمات من قبل المنظمين أو غيرهم.