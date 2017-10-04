ندوة التيار التقدمي (نحو نظام انتخابي ديمقراطي وعادل)

تغطية: عياد الحربي

نظم التيار التقدمي الكويتي مساء أمس ندوة بعنوان (نحو نظام انتخابي ديمقراطي وعادل) وذلك في مقره بديوانية المرحوم عمار العجمي.

من جانبه قال النائب السابق د. حسن جوهر ‏د. حسن جوهر: مرسوم الصوت الواحد نسف العملية الإنتخابية وجردها من بعدها الشعبي ، ولم يخلف لنا إلا المزيد من الإنشقاق الوطني.

ولفت جوهر الى أن السُّلطة ‏قد تكسب جولة ولكن على المدى البعيد ليس لصالح التطور الديمقراطي ولا الديمومة السياسية وخصوصاً نحن نعيش في إقليم ملتهب.

وأكد جوهر أن الحكومة تسعى الى تغيير النظام الانتخابي كل 5 أو 6 سنوات بعدما يكشف الناس اللعبة السياسية مشيرا الى أن

‏نظام الصوت الواحد لا يعكس الرأي العام في الشارع الكويتي.

ودعا جوهر ‏د. حسن التيارات السياسية و القوى الوطنية وحتى الحكومة للجلوس على طاولة حوار من أجل التغيير نحو نظام انتخابي عادل يعزز الديمقراطية.



من جهته تحدث ‏المنسق العام للتيار التقدمي الكويتي أنور الفكر قائلا إن العبث بالنظام الإنتخابي يخل بالمعادلة التاريخية التي ضمنها دستور ٦٢ في المادة ٤ و٦.

وقال ان النظام الانتخابي هى الأساس الذي من خلال تتحقق إرادة الشعب ليأتي مجلس كان سيحقق طموحات الشعب قبل ان يتم حله في عام ٢٠١٢.

وفي الاطار ذاته تحدث د.حمد الأنصاري قائلا إن

الخلل بالمنظومة السياسية التي تعتمد على العمل الفردي وليس على رؤية و برامج.

وأضاف الأنصاري: الصوت الواحد كرّس الطائفية والعنصرية و مزّق المجتمع الكويتي.