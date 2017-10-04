نقابة “الدفاع” تشيد بتعيين الشيخ أحمد المنصور وكيلا للوزارة

أشاد رئيس نقابة العاملين في وزاره الدفاع المهندس أحمد مطلق العنزي بالخطوات الإصلاحية للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد بتعيين الشيخ أحمد المنصور وكيلاً لوزارة الدفاع مستشهداً بذات الوقت بالدور الذي لعبه احمد المنصور كوكيل مساعد سابق لعدد من القطاعات التي شغلها والتي تكللت تلك الفترات بالنجاح والعطاء ووضع الأمور في نصابها وإعطاء كل ذي حق حقه كما كان دوماً داعماً للعمل النقابي واحتوائه الجهود النقابية للمصلحة العامة متخذاً شعار استثمار الطاقات والخبرات لموظفي الوزارة المدنيين بكافة القطاعات بما يعود بالارتقاء بالعمل الاداري المتميز والتي يشهد عليها من عاصره من قياديين وموظفين خلال فتره توليه وكيل مساعد بقطاعي التجهيز الخارجي والشؤون الإدارية وإنجازاته التي كانت بصمته حاضرة في الأذهان لما يملك من رؤية ثاقبة معتمداً على الدليل والبرهان.

واختتم العنزي تصريحه مؤكداً على استعداد نقابة وزارة الدفاع بالتعاون التام مع وكيل الوزارة بالخطوات الإصلاحية التي ستشهدها الهيئة الإدارية والمالية بما يخدم المصلحة العامة ويحقق الأهداف المرجوة.