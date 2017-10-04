مصر.. ظهور أول مأذونة شرعية في محافظة أسوان

تتسلم أم كلثوم محمد يونس حسانين، أول مأذونة شرعية في تاريخ محافظة أسوان في مصر، اليوم الثلاثاء، مهام عملها الجديد بمحكمة الأسرة، بعد صدور قرار تعيينها في الرابع من مايو الماضى.

وأكدت أم كلثوم، أنها سعيدة جداً بقرار تعيينها أول مأذونة بمحافظة أسوان، حيث ستتوجه اليوم إلى محكمة الأسرة لاستلام دفاتر العمل الخاصة بالزواج وأحكامه، لافتةً إلى أنها سعت خلال الفترة السابقة للإصلاح بين المتخاصمين من الأزواج وهو ما سيكون هدفها خلال الفترة المقبلة، سعياً فى تقليل نسب الطلاق المنتشرة فى مصر.

وأضافت أول مأذونة فى تاريخ محافظة أسوان، أنها نجحت قبل أيام في مراجعة زوج عن طلاق زوجته، بعد أن أخذ مفروشات المنزل وغادر الشقة، ولكنه اقتنع بكلام مأذونة أسوان والتى تحدثت معه عبر الهاتف، رغم فشل محاولات رجال في تقريب وجهات النظر بين الزوجين.

هذا وتبلغ أم كلثوم 63 عاماً من العمر، وتقيم بقرية غرب أسوان، وحصلت على ليسانس من جامعة القاهرة، وكانت تشغل وظيفة موجه أول تربية إسلامية بإدارة أسوان التعليمية، قبل بلوغها سن المعاش، مشيرة إلى أنها كانت السيدة الوحيدة ضمن ثلاثة متقدمين لشغل الوظيفة بمحكمة الأسرة بأسوان، وأن زوجها هو من ساعدها على ما وصلت إليه بعد أن رأت أن جميع شروط التقديم تنطبق عليها.