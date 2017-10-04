فريق كويتي ينجح بزراعة مضخة قلب صناعي في تدخل جراحي محدود فريد من نوعه

نجح فريق طبي كويتي بإجرء اول عملية جراحية على مستوى الشرق الأوسط تتمثل بزراعة مضخة قلب صناعي لمريض كويتي في العقد الخامس من عمره وذلك بالتدخل الجراحي المحدود.

وقال رئيس فريق الجراحة في مركز سليمان الدبوس للقلب الدكتور رياض الطرزي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء ان هذه العملية تمت بمساعدة فريق ألماني من جامعة هانوفر.

واوضح الدبوس ان المريض الكويتي كان يعاني فشلا شديدا في وظائف القلب وهبوطا شديدا في الدورة الدموية العملية مبينا ان العملية الجراحية التي خضع لها أجريت باسلوب فريد من نوعه وهو التدخل الجراحي المحدود الذي تم بتقنية تعد الاولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.

وأضاف ان هذه التقنية تساعد على تفادي المضاعفات المصاحبة للاسلوب الجراحي التقليدي وتساهم في تعافي المريض سريعا مبينا انه تم رفع جهاز التنفس الصناعي عن المريض بعد اقل 24 ساعة من اجراء العملية وهو بوعي كامل في وحدة العناية المركزة في المركز.

وذكر ان المؤشرات الحيوية للمريض تدل على استقرار حالته وسيتم نقله الى العناية المتوسطة خلال ال 48 ساعة المقبلة لتلقي التأهيل اللازم.

واشار الى ان مركز الدبوس للقلب يعد الوحيد على مستوى الكويت الذي أجرى مثل هذه العمليات المعقدة بنجاح خلال السنتين الماضيتين ويرجع النجاح في تقديم الخدمات الطبية عالية المستوى الى تعاون كل الأقسام والوحدات في المركز.

واشاد بالدعم المستمر من وزارة الصحة وعلى رأسها الوزير الدكتور جمال الحربي وكذلك بدعم إدارة منطقة الاحمدي الصحية ومستشفى العدان وتذليلهم كل المعوقات التي تواجههم على هذا الصعيد.