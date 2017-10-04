نواب البرلمان المغربي بلا معاشات بعد إفلاس “صندوق التقاعد”

أبلغ مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) توقف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (صندوق معاشات البرلمانيين) أداء معاشات النواب البرلمانيين خلال كل الولايات التشريعية السابقة، انطلاقا من فاتح الشهر الجاري.

الخبر “السيء” بالنسبة للبرلمانيين، يتوقع أن يكون له وقع إيجابي لدى المواطنين، لأن معاشات البرلمانيين تثير الجدل في المغرب في كل مرة.

صندوق بصفر درهم

وكشف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، أن أداء معاشات النواب البرلمانيين خلال كل الولايات السابقة، توقف ابتداء من 1 أكتوبر الجاري. في تطور مثير بخصوص تقاعد البرلمانيين المغاربة.

وأشار الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين المكلف بصرف معاشات البرلمانيين، في مراسلة لمجلس النواب، حصلت “عربي21” على نسخة منه، إلى أن رصيد حساب نظام معاشات النواب تم حصره بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 2017 في 297.238،31 درهما فقط.

وأوضح الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين في مذكرة لمكتب مجلس النواب، أن هذا المبلغ المذكور لا يوفر للصندوق السيولة الضرورية والكافية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة التي سيتم تصفيتها.