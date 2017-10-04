الأسواق تترقب اليوم منافساً قويا لـ”آيفون”

قال موقع “سكاي نيوز عربية” ان الأسواق تترقب الأربعاء، النسخة الجديدة من هاتف غوغل الجديد “بيكسل 2” بنسختيه، والذي يتوقع أن ينافس أحدث إصدارات “أبل” آيفون 8 في سوق الهواتف الذكية، وسط تكهنات كثيرة عن شكل ومميزات الهاتف المنتظر.

ويصدر الهاتف بفئتين، “بيكسل 2″ و”بيكسل 2 إكس إل” الأكبر حجما، وسيكون من أوائل الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل “أندرويد أوريو”، مع معالج أكثر قوة وشاشة عرض منحنية الأطراف.

من حيث الشكل، فإن “غوغل بيكسل 2” لن يختلف كثيرا عن الإصدار الأول من الهاتف، بما في ذلك كاميرا أحادية العدسة وبصمة إصبع خلف الهاتف، لكنه سيكون أصغر حجما مع الحفاظ على مقاس الشاشة ذات الـ5 بوصات على الأرجح، فيما سيكون “بيكسل إكس إل” بحجم شاشة 6 بوصات.

وترجح تقارير نشرتها مواقع مهتمة بالأخبار التكنولوجية، أن “بيكسل 2” سيكون أكثر نحافة من الهاتف السابق، مع شاشة مستديرة من الأطراف.

ويأتي الهاتف الجديد بألوان أبيض وأسود وأزرق، بينما الأكبر حجما بلونين هما الأسود والمختلط (الأسود مع الأبيض).

ولسوء الحظ، سيتعين عليك شراء سماعة “بلوتوث” إذا كنت لا تمتلك واحدة، لأن الهاتف الجديد لا مخرج به للسماعات السلكية مثل “آيفون 7″ و”آيفون 8”.

وتتكهن تقارير بأن يبدأ سعر “بيكسل 2” من 649 دولارا ، بينما يبدأ سعر “بيكسل 2 إكس إل” من 849 دولارا.

ويعتقد على نطاق واسع أن “بيكسل 2” سيعمل بنظام التشغيل “أندرويد أوريو”، الذي يضيف ميزات إضافية لعمر البطارية عن طريق تقليل المهام الجانبية التي تستنزف الطاقة، كما أنه يضاعف سرعة الهاتف.

وتقدم “غوغل” بعض التقنيات الجديدة، منها إمكانية إغلاق الهاتف عن بعد في حال فقدانه أو سرقته، كما طورت نظام المساعدة الصوتية.

ويتوقع أن يعمل “بيكسل 2” بأحدث أنواع المعالجات “سنابدراغون 835″، مع سعة تخزين تبدأ من 64 غيغابايت، حتى 128 غيغابايت.

كما سيدعم الهاتف خواص “الواقع الافتراض” أو “Virtual Reality” وسيطلق مع الهاتف جهاز “VR” يتم ارتداؤه في الرأس مخصص لهذه المهمة.