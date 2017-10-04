وفيات اليوم الأربعاء 4-10-2017

– فهد شداد عويد المطيري، 80 عاما، (شيع)، الرجال: في المقبرة فقط، تلفون: 99589958، النساء: النهضة، ق1، ش115، م3، تلفون: 99821028.

– صلاح بدر يعقوب أبو غيث، 53 عاما، (شيع)، الرجال: خيطان الجنوبي، ق3، ش إبراهيم بن أدهم، م187، تلفون: 99019497، النساء: اليرموك، ق4، الشارع الأول، م18، تلفون: 25342669.

– حسين أحمد حسين الرومي، 73 عاما، (شيع)، الرجال: الدعية، ديوان الرومي، تلفون: 99444770، النساء: الدعية، ق1، ش جاسم محمد الإبراهيم، م10.

– فاطمة محمد عبدالله الثويني، أرملة: راشد سليمان الرويشد، 92 عاما، (شيعت)، الرجال: الشهداء، ق2، ش205، م89، تلفون: 50088801، النساء: قرطبة، ق2، الشارع الثالث، ج4، م18، تلفون: 99017781.

– سالم حمد إبراهيم إسماعيل البدر، 67 عاما، (يشيع التاسعة صباح غد الخميس)، الرجال: الخالدية، ق4، ش علي الفضالة، م4، تلفون: 99229819، 55346606، النساء: الفيحاء، ق2، ش عبدالعزيز المزيني، ج27، م9، تلفون: 22521300.

– آمنة عبدالحسين أشمر، أرملة: علي القحطاني، 78 عاما، (تشيع بعد صلاة عصر غد الخميس)، الرجال: السلام، ق2، ش202، م36، تلفون: 99011097، النساء: صباح السالم، ق5، ش1، ج14، م30، تلفون: 55803255.

– عبدالله أحمد محمد عبدالرحيم، 77 عاما، (يشيع بعد صلاة عصر غد الخميس بمقبرة صبحان)، الرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، تلفون: 60466444، النساء: بيان، ق12، ش1، ج1، م45.

«إنا لله وإنا إليه راجعون»