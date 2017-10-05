فن وثقافة

منع هيفاء وهبي من العمل في مصر

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منذ 4 ساعات
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Lebanese singer Haifa Wehbe poses during a photocall as she arrives to attend the De Grisogono Party on the sidelines of the 70th Cannes Film Festival, at the Cap-Eden-Roc hotel in Antibes, near Cannes, southeastern France, on May 23, 2017. / AFP PHOTO / Yann COATSALIOU

أصدرت غرفة صناعة السينما، ونقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية في مصر، بيانا مساء الأربعاء أعلنت فيه إيقاف الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن التمثيل في مصر، أو المشاركة في أعمال فنية مصرية بسبب خلافها مع المنتج محمد السبكي.

وذكر البيان أنه بناءً على قرار من غرفة صناعة السينما المصرية برئاسة فاروق صبري، وقرار نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي، وقرار نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة، تم إيقاف الفنانة هيفاء وهبي عن المشاركة في أي أعمال فنية داخل مصر، وإلزامها برد مبلغ 40 ألف دولار لشركة “السبكي فور سينما برودكشن” مقابل ما تقاضته من الشركة عن أداء دورها بفيلم “ثانية واحدة”، وإلزامها بسداد مبلغ 1.7 مليون جنيه قيمة تكاليف يومي التصوير في فيلم ثانية واحدة.

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