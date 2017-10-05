اليابان .. طائرات بدون طيار لإيصال الطرود الى المناطق النائية

أعلن مسؤولون يابانيون أن وزارة البيئة ستختبر نظام “خدمات تسليم الطرود” باستخدام طائرات دون طيار في المناطق ذات الكثافة المنخفضة في العام المالي 2018، الذي يبدأ في نيسان/ أبريل المقبل، وفق ما أشارت إليه وكالة “جي جي برس” اليابانية للأنباء الأربعاء (الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2017).

وأفادت الوزارة اليابانية أنها تعتزم تشجيع التحول من النقل بالشاحنات في المناطق التي يتم فيها تسليم طرود أقل، متوقعة أن يؤدي ذلك إلى تقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. وفي المناطق ذات الكثافة السكانية الأقل في البلاد، لاسيما المناطق الجبلية، غالباً ما تفتقر خدمات تسليم الطرود للكفاءة. فعلى سبيل المثال، ربما يتم استخدام شاحنة لتسليم طرد واحد فقط.

وفي سياق ذي صلة، من المتوقع أن تكون الطائرات بدون طيار وسيلة بديلة للتسليم، حيث إنها تكون خالية من الانبعاثات وتتمكن من القيام بانعطافات حادة، حسب ما ذكره المسؤولون.

إلى ذلك، أوضحت الحكومة أنها تعتزم القيام بخدمات تسليم الطرود باستخدام طائرات بدون طيار في المناطق الجبلية في عام 2018 والمدن في عشرينيات القرن الحالي، وذلك في إطار استراتيجيتها للنمو الاقتصادي.