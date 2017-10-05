10 معلومات عن كازو إيشيجورو الحاصل على نوبل للآداب 2017

عقب دقائق من إعلان فوز الروائى البريطانى، يابانى الأصل، كازو إيشيجورو بجائزة نوبل للآداب لعام 2017، ليصبح هو الفائز الـ 110 للجائزة منذ عقدها عام 1906، نستعرض أهم المعلومات فى حياة الأديب العبقرى وصاحب القلم المثير للجدل..

1- ولد فى 8 نوفمبر1954، في نجازاكي باليابان.

2- انتقلت أسرته للعيش في إنجلترا عام 1960، وهو فى عمر الـ 5 سنوات.

3- حصل على جائزة افضل رواية عن قصته الشهيرة بقايا النهار، الصادرة عام 1989، والتى تحولت لفيلم سينمائى بنفس الاسم، وشارك فى بطولته انتونى هوبكنز، وان بتلر ستيفنز.

4- رُشح إيشيغيرو لجائزة نوبل للآداب عن عدة أعمال رائعة، وهى: الذاكرة والوقت من الغرور الذاتى.

5- تصل مجمل اعماله إلى 8 كتب، وسيتناريوهات لافلام سينمائية.

6- روايته الاخيرة، العملاق المدفون، صدرت عام 2015، ونسج أحداثها حول الذاكرة والنسيان والتاريخ.

7- كتب رواية واحدة عن الخيال العلمى، عام 2005، بعنوان “لاتدعنى ارحل”، والتى حققت نجاحًا واسعًا.

8- حصل على درجة الليسانس من جامعة “كنت” عام 1978 والماجستير من جامعة إيست أنجليا لدورة الكتابة الإبداعية عام 1980.

9- تلقى 4 ترشيحات لجائزة بوكر الأدبية ونالها عام 1989 عن روايته بقايا النهار.

10- صنفت صحيفة التايمز إيشوجورو فى المرتبة الـ 32، ضمن قائمتها لأعظم 50 مؤلف بريطاني منذ عام 1945.