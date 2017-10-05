إبطال مفعول قنبلة في فرانكفورت تعود للحرب العالمية الثانية

أبطل خبراء المتفجرات مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في مدينة فرانكفورت الألمانية، وهي الثالثة التي يُعثر عليها ويُبطل مفعولها خلال شهر. وعُثرعلى القنبلة البالغ وزنها 500 كيلوغرام أمس أثناء أعمال بناء في منطقة شفانهايم في جنوب غرب البلاد.

وبدأت أعمال إبطال مفعول القنبلة في منتصف الليل بعد أن تم إجلاء ألفي شخص من المنطقة، وتم الانتهاء منها بعد ساعة، حسبما أفادت شرطة فرانكفورت في ساعة مبكرة من صباح الخميس (الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر 2017). وهذه هي المرة الثالثة التي يُستدعى فيها خبراء متفجرات إلى فرانكفورت في غضون شهر.

وفي مطلع أيلول/ سبتمبر، اضطر أكثر من 60 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم، في أكبر عملية إجلاء بعد الحرب، بعد اكتشاف قنبلة وزنها 1.8 طن في حي فيستند المكتظ بالسكان. وفي 20 أيلول/ سبتمبر، أبطل مفعول قنبلة أخرى تعود للحرب العالمية الثانية بعد اكتشافها بالقرب من مطار فرانكفورت، مما أدى إلى إخلاء جزئي لإحدى صالات المطار وخمسة فنادق.