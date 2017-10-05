تعادل سوريا وأستراليا في ذهاب الملحق الآسيوي لمونديال روسيا

أهدر المنتخب السوري لكرة القدم فرصة ذهبية لتحقيق فوز كبير على نظيره الأسترالي والاقتراب خطوة جيدة من نهائيات كأس العالم 2018 وتسابق لاعبوه إلى إهدار الفرص السهلة على مدار شوطي المباراة ليكتفي الفريق بالتعادل 1 / 1 اليوم الخميس في ذهاب الملحق الأسيوي الفاصل.

وارتدى المهاجم الخطير عمر السومة ثوب المنقذ وسجل هدف التعادل الثمين قبل نهاية المباراة التي أقيمت اليوم في ماليزيا ليحافظ الفريق على فرصته في اجتياز هذه العقبة خلال مباراة الإياب على ملعب المنتخب الأسترالي في سيدني.

وأنهى المنتخب الأسترالي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله روبي كروس في الدقيقة 40 وتعادل السومة للمنتخب السوري (نسور قاسيون) من ضربة جزاء في الدقيقة 85 .

ويحتاج كل من المنتخبين إلى الفوز بأي ثمين في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل للتأهل من هذا الدور إلى الدور الفاصل مع رابع تصفيات اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) على بطاقة التأهل للمونديال الروسي.

كما سيكون التعادل السلبي كافيا للمنتخب الأسترالي على ملعبه لملاقاة رابع الكونكاكاف فيما سيكون التعادل كافيا للمنتخب السوري في حال تعادل بنتيجة كبر من 1 / 1 .