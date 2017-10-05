دوري الدرجة الثانية الروسي يعرض على برشلونة الانضمام اليه اذا استقلت كاتالونيا!

قدم دوري الدرجة الثانية الروسي عرضاً لفريق برشلونة للعب في منافساته إذا ما قررت رابطة الدوري الإسباني استبعاده في حال استقلال إقليم كاتالونيا عن إسبانيا.

وكتب الحساب الرسمي لدوري الدرجة الثانية الروسي رسالة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال فيها: نعرف أن برشلونة سيترك الدوري الإسباني والآن ندعوه إلى المشاركة في أفضل دوري كرة قدم في العالم.. دوري الدرجة الثانية الروسي” مرفقاً معها صورة الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة برشلونة يتحدث لوسائل إعلام روسية عقب نهاية مباراة سابقة لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.