العوضي: الموافقة على صرف التعويضات لمتضرري “إعصار فلوريدا”

أعلنت رئيسة المكتب الثقافي الكويتي في واشنطن أسيل العوضي صدور الموافقة الرسمية من الجهات المعنية على صرف التعويضات للطلبة الكويتيين المتضررين من إعصار فلوريدا، معربة عن شكرها للتجاوب السريع من المسؤولين مع مطالبة المكتب الثقافي بضرورة صرف المبالغ في أسرع وقت.

وأكدت العوضي في بيان صحافي، أن “إجراءات الصرف بدأت فعلياً، على أن تودع المبالغ في حسابات الطلبة قريباً”، متوجهة بالشكر للطلبة المتضررين الذين تواصلوا مع المكتب وأبدوا تفهمهم لتأخر عملية الصرف لعدم وصول إذن الصرف من الجهات المعنية الى أن تمت الموافقة أمس.

وشكرت العوضي كل من عمل بإخلاص واجتهاد لإنجاح عملية الإخلاء التي تمت قبل إعصار ايرما وتكللت بنتائج رائعة، “كانت محل إشادة وثناء من أبنائنا الطلبة وأولياء أمورهم”، معربة عن اعتزازها وتقديرها لدور كل فرق العمل الدبلوماسية والثقافية الكويتية في أميركا، التي قدمت نموذجاً رائعاً في الإخلاص والتفاني في العمل.