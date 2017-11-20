السعودية.. انطلاق أول رحلة لقطار الحرمين بين مكة وجدة

استقل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الإثنين (20 نوفمبر 2017)، أول رحلة لقطار الحرمين بين مكة وجدة.
وانطلقت الرحلة التي يستقلها أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه من محطة السليمانية بجدة وصولًا إلى محطة الرصيفة بالعاصمة المقدسة، ومن ثمّ ينطلقا إلى ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة لمباشرة الأعمال اليومية.
وسيشهد قطار الحرمين انطلاقته التجارية خلال عام 2018، بعد اكتمال واستيفاء جميع جوانب السلامة والجاهزية التشغيلية للسرعات العالية.
تعليق واحد
بارك الله فيكم .. هذي مشاريع خدميه جيده مفرحه حقيقة متمنين التفرغ لهكذا مشاريع ضخمه في كامل أرجاء المملكة بخاصة المناطق الغنيه بالبترول لكنها فقيره جدا تستحق العطف والمساعدة والاهتمام .. وهذا بالتأكيد أفضل من إنفاق المليارات الطائله في حروب عبثية طائفيه مخجله هنا وهناك … فقط 500 مليار لترامب !!! لشو ؟؟ وهذه فلسطين السليبه تستجدي مليار بسيط ولا أمل !!!!! إنا لله .. لطفا أرجوا أن يتسع صدركم لكلمة الحق والنقد البناء يشهد الله إن كنتم تؤمنون به وبجواره