السعودية.. انطلاق أول رحلة لقطار الحرمين بين مكة وجدة

استقل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الإثنين (20 نوفمبر 2017)، أول رحلة لقطار الحرمين بين مكة وجدة.

وانطلقت الرحلة التي يستقلها أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه من محطة السليمانية بجدة وصولًا إلى محطة الرصيفة بالعاصمة المقدسة، ومن ثمّ ينطلقا إلى ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة لمباشرة الأعمال اليومية.

وسيشهد قطار الحرمين انطلاقته التجارية خلال عام 2018، بعد اكتمال واستيفاء جميع جوانب السلامة والجاهزية التشغيلية للسرعات العالية.