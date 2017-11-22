الكويت.. تجديد رخص القيادة عبر الهواتف النقالة قريباً

وقعت وزارة الداخلية ممثلة بوكيلها المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع عقدا مع الشركة الخاصة لرخص القيادة الذكية في بولندا.

وقالت الداخلية، في بيان صحافي، إن الشركة تعمل وفقا لأحدث المواصفات العالمية والحاصلة على شهادة الأيزو بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة للتخطيط والتنمية وذلك للعمل على تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في الكويت.

وأشار اللواء الشويع إلى أن هذا المشروع يقوم على تجديد الرخص عن طريق الهواتف النقالة الذكية وجهاز «الكيوسك».

وأوضح اللواء الشويع أن هذه الأجهزة سوف يتم توزيعها في الأسواق والمجمعات التجارية في جميع محافظات الكويت لسرعة وإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بدلا من الإجراءات التي كانت متبعة من قبل وذلك عن طريق تسليم رخص السوق القديمة واستلام الرخص الجديدة في نفس الوقت مما يخفف الازدحام في أماكن إدارات المرور وتسهيل الخدمات المرورية للجمهور.

وأكد اللواء فهد الشويع أن الوزارة تسعى دائما لتطوير آليات العمل واستحداث التقنيات الجديدة ووسائل التكنولوجيا المتطورة، مبينا أن النظام الجديد سيمكن المواطنين والمقيمين من تجديد رخص السوق عن طريق الهواتف النقالة مما يسهل عليهم انجاز المعاملات الخاصة بتجديد رخص السوق، وستظل الوزارة تعمل بالنظام العادي حتى يتعود الجميع على النظام الجديد.

وأضاف اللواء الشويع أن النظام الجديد سيوفر المال والوقت على المواطنين والمقيمين الذين يرغبون في اتباعه.

وتابع اللواء الشويع أن وزارة الداخلية تسعى في المستقبل القريب إلى تقديم جميع خدماتها إلكترونيا «أون لاين»، معتبرا أن تحقيق هذا المشروع يعتبر إنجازا يوافق طموحاتنا.

وقد رافق اللواء الشويع وفد أمني ضم كلا من مدير مشروع الاستراتيجية العقيد سالم العجمي وعضو فريق الاستراتيجية المقدم حقوقي خالد العدواني، ومساعد مدير إدارة نظم المعلومات المقدم بشار السيد هاشم.