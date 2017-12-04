بلقيس فتحي أول فنانة تظهر في لقاء بالتلفزيون السعودي منذ 47 عاماً

أعلنت الفنانة بلقيس فتحي عن اسم مولودها المنتظر في حالة لو كان صبياً، وهو أنها سوف تطلق عليه اسم “تركي”، جاء ذلك من خلال لقائها المصور على التليفزيون السعودي في برنامج “صباح السعودية”.

بلقيس فتحي أكدت أنه في حالة لو كانت حامل في صبي فسوف تطلق اسم “تركي” عليه، حيث أن معنى هذا الاسم هو الشاب الوسيم حسن الخلق، لهذا فهي تتمنى أن يكون ابنها له حظاً من اسمه.

أما في حالة لو كانت حامل في فتاة، فقالت بلقيس فتحي إنها حتى الآن لم تفكر بعد في الاسم المراد، مشيرة إلى إنه بعد حوالي أسبوعين تقريباً سوف تعرف تحديداً ما هو جنس المولود.

ومن جهة أخرى، أكدت بلقيس فتحي على سعادتها الكبيرة بعد الحفل النسائي الصخم الذي أحيته في مدينة جدة في السعودية، مشيرة إلى أن الجمهور السعودي من أخطر الجماهير في الوطن العربي.

وأكدت بلقيس فتحي على أن نجاح حفلتها التي أحيتها في جدة، يجعلها تشعر إنها حقاً في حلم ولا ترغب في الاستيقاظ منه.

وكانت الفنانة بلقيس فتحي قد أحيت حفلاً ضخماً نسائياً يوم الأربعاء الماضي في جدة، حضره حوالي 3000 شخص، لتشعل الأجواء بأجمل أغانيها.