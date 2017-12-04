كتب عياد الحربي:

قال النائبان نايف المرداس وثامر السويط أن اجتماع عدد من النواب اليوم في مكتب د. وليد الطبطبائي كان للتضامن مع زملائنا النواب السجناء والشباب الوطني فضلا عن الوقوف حول آخر التطورات ولمناقشة جميع الأفكار التي تصب في مصلحة الإفراج عنهم.

وأضافا في تصريح لـ : قريبا سيصدر عنا بيان حول قضية دخول المجلس والأحكام الصادرة ولدعوة القوى السياسية والشبابية للالتفاف حول بعضها البعض، مع التأكيد على التضامن مع زملاءنا النواب والشباب الوطني المسجونين حاليا، اضافة الى تقييم الموقف القانوني والاجتماعي والسياسي، والبقاء في حالة اجتماعات مستمرة لا تنقطع.

من جهته قال السويط أنه في بداية اجتماع اليوم حضر النائبان عسكر العنزي وطلال الجلال مشكورين وقد أبديا استعدادهما لمقابلة سمو أمير البلاد معنا للحديث مع سموه حول هذه الأزمة.

ولفت السويط قائلاً: همنا هذه الفترة هو الإفراج عن السجناء، ومستقبلا سنعمل على مقابلة القيادة السياسية لنوضح لها الصورة كاملة التي طالت أبنائنا وزملائنا من جميع النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

في الاطار ذاته أكد المرداس والسويط أنها سيرافقا الزملاء النواب غداً في زيارة لمسجوني قضية دخول المجلس من نواب وشباب وطني، بينما سيحضر النائبان د.عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي للمحكمة للاطلاع على آخر مستجدات القضية وإمكانية وقف نفاذ الأحكام.