جمعية “العون المباشر”: نتواصل يوميا مع الناشطة معالي العسعوسي المتواجدة في #اليمن

أكد مدير عام جمعية (العون المباشر) الكويتية الدكتور عبدالله السميط اليوم الاحد التواصل اليومي مع مديرة مكتب الجمعية في اليمن الناشطة في مجال العمل الانساني الدكتورة معالي العسعوسي المتواجدة حاليا في اليمن للاطمئنان عليها في ظل تفاقم الأحداث هناك.

وأوضح السميط في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان اشتداد المعارك في اليمن منع الدكتورة العسعوسي من المغادرة قبل أيام عائدة الى الكويت وفق ما كان مخططا له سائلا المولى عز وجل السلامة للعسعوسي ولأهل اليمن كافة وأن تستعيد البلاد الأمن والاستقرار.

واضاف ان الجمعية تتابع باهتمام بالغ سلامة الناشطة العسعوسي المتواجدة حاليا بصنعاء في ظل تفاقم الأحداث هناك واشتداد المعارك في الاحياء والتي أجبرت المدنيين على البقاء في منازلهم وعدم النزول الى الشوارع.

وذكر ان الأحداث الاخيرة منعت جمعية (العون المباشر) وباقي المؤسسات الإنسانية من مواصلة أعمالها الإغاثية ومشاريعها التنموية مشيرا الى ان مكتب اليمن التابع للجمعية كان يباشر بشكل مكثف حملة مكافحة الكوليرا في عدد من المحافظات.

وكانت مديرة مكتب الجمعية في اليمن معالي العسعوسي فازت بجائزة (صناع الامل) الإماراتية في شهر مايو الماضي نتيجة اسهاماتها الإنسانية في الأراضي اليمنية بعد أن قامت على مدار 10 سنوات بعلاج أكثر من 60 ألف مواطن يمني وتسهيل إجراء اكثر من 5000 عملية جراحية لمكافحة العمى في اليمن.