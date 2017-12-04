وفيات اليوم الإثنين 4-12-2017

– أحمد محمد صالح مال الله، 59 عاماً، (شيع)، الرجال: مبارك الكبير، ق2، ش31، م10، تلفون: 99504201، النساء: القصور، ق7، ش42، م15، تلفون: 97792036.

– محمد راشد محمد الملا، 75 عاماً، (شيع)، الرجال: الخالدية، ق2، ش28، م12، مقابل ثانوية عبدالله العتيبي، النساء: الجابرية، ق9، ش2، م16.

– محمد رجعان سعد غريب، 19 عاماً، (شيع)، الرجال: العمرية، ق5، ش107، م39، تلفون: 99837212، النساء: العمرية، ق5، ش6، م39.

– يوسف اسحيب عايض العازمي، 20 عاماً، (شيع)، الرجال: فهد الأحمد، ق3، ش324، م35، تلفون: 55545488، النساء: القصور، ق6، ش7، م6.

– هناء أحمد عبدالكريم، أرملة: بدر ناصر الصوله، 70 عاماً، (شيعت)، الرجال: مشرف، ق5، ش5، ج2، م2، تلفون: 99600051، النساء: مشرف، ق5، ش5، ج2، م4، تلفون: 90921147.

– علي حسين بدر بن سري القناعي، 86 عاماً، (شيع)، الرجال: الشويخ ب، ديوان القناعات، ق3، ش ناصر الخرافي، تلفون: 99099246، النساء: مبارك العبدالله، ق2، ش203، م42، تلفون: 99666424.

– علي مبارك علي البغدادي، 55 عاماً، (شيع)، الرجال: المسايل، ق4، ش404، م17، تلفون: 67744007، النساء: أبوفطيرة، ق1، ش128، م112، تلفون: 66767221.

– حصة حسين الدرباس الزعابي، أرملة: هلال أحمد العطيبي، 76 عاماً، (شيعت)، الرجال: الرميثية، ق4، ش أحمد بن حنبل، م9، تلفون: 99999506، النساء: الجابرية، ق6، ش10، م10.

– ناصر صالح عبدالرحمن المزيد، 72 عاماً، (يشيع التاسعة صباح غد الثلاثاء «صبحان»)، الرجال: الروضة، ديوان المزيد، ق1، ش عبدالرحمن الداخل، م37، تلفون: 99567510، النساء: بيان، ق7، ش1، ج15، م5، تلفون: 99538333.

– مبارك خترش صالح السهول، 62 عاماً، (شيع)، الرجال: النهضة، ق2، ش210، م32، تلفون: 99025727، النساء: القرين، ق2، ش4، م31.

– محمد حاجيه عبدالله، 80 عاماً، (يشيع التاسعة والنصف صباح غد الثلاثاء)، الرجال: سلوى، ش الأقصى، حسينية سيد محمد، تلفون: 99577759، النساء: الشعب، ق6، ش62، م9، تلفون: 65554361.

«إنا لله وإنا إليه راجعون»