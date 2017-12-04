رونالدو غاضب ويهاجم إدارة ريال مدريد مجددا بسبب موراتا

أفادت تقارير صحفية إسبانية أنّ اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد، قد هاجم مجدداً إدارة فريقه بسبب تسريحها بعض العناصر البارزة في”الميركاتو” الصيفي الماضي، ويكون قد خصّ بالذكر هذه المرة، المهاجم الإسباني ألفارو موراتا الذي رحل نحو تشيلسي الإنكليزي تاركاً فراغاً كبيراً في الخط الأمامي للملكي.

ووفق الأصداء الواردة من إسبانيا، فإنّ كريستيانو رونالدو كان في قمة الغضب والاستياء عقب نهاية مباراة ريال مدريد بميدان نادي اثلتيك بلباو، السبت الماضي، لحساب مسابقة”الليغا”، حيث انتهت المواجهة بالتعادل السلبي (0-0) بعد تضييع “الميرينغي” العديد من الفرص السانحة للتهديف، ما جعل بذلك النادي الملكي يضيع فرصة تقليص الفارق عن متصدر ترتيب الدوري، الغريم التقليدي، برشلونة الذي اكتفى بدوره بالتعادل مع ضيفه سيلتا فيغو (2-2) لحساب نفس الجولة.

وأوضحت التقارير أنّ رونالدو ألقى باللوم على إدارة نادي ريال مدريد بالإضافة لمدرب الفريق، زين الدين زيدان، الذي لم يقف أمام رغبة اللاعب موراتا في الرحيل رغم أنه سجل 20 هدفاً للريال في الموسم الماضي (2016-2017) ، والذي بات في الموسم الجاري أحد هدافي الدوري الإنكليزي برصيد 10 أهداف.

يُشار أنّ رونالدو كان قد صرح، قبل شهر،عقب تعثر فريقه أمام توتنهام الإنكليزي، في دوري أبطال أوروبا، أنّ تراجع نتائج وأداء ريال مدريد في الموسم الجاري، راجع لتسريح ادارة النادي للاعبي ذوي التجربة على غرار المدافع البرتغالي بيبي و لاعب الوسط الكولومبي خاميس رودريغيز و المهاجم الإسباني ألفارو موراتا.