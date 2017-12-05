سمو أمير البلاد يستقبل وزير الدفاع الأمريكي بمناسبة زيارته للبلاد

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بالمطار الاميري صباح اليوم وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء استقبل سموه رعاه الله وزير الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية جيمس ماتيس والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد حيث نقل تحيات وتقدير فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وتمنياته لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بموفور الصحة والعافية ولشعب دولة الكويت دوام التقدم والتطور.

هذا وحمله سموه حفظه الله ورعاه تحياته وتقديره لفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولشعب الولايات المتحدة الامريكية الصديقة المزيد من التقدم والازدهار.

حضر المقابلة معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح.