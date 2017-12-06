علي جمعة: النقاب ليس من الشريعة

قال المفتي المصري السابق وعضو هيئة كبار العلماء في البلاد، علي جمعة، إن إخفاء وجه النساء ليس من الشريعة، مشيرا إلى أن سلطات مصر لا تحارب النقاب ولا الحجاب.واعتبر جمعة، خلال لقاء له بالإعلامي، حسن الشاذلي، في برنامج “والله أعلم”، المذاع على شاشة قناة “CBC” المصرية، الثلاثاء، أنه ليس من عورة المرأة الوجه والكفان.وأضاف: “إخفاء الوجه شاع فينا، لكنه ليس من الشريعة، بل من العادات”.وشدد العالم المصري المثير للجدل، على جمعة على أن السلطات المصرية لا تفرض على الناس أي شيء مثل الدولة الإسلامية الأولى، التي كانت تبلغ الناس بأحكام الله”.