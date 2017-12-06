رئيس الفيفا يصل الكويت حاملا كتاب رفع الايقاف

وصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو اليوم الأربعاء حاملا معه كتاب رفع الإيقاف الرياضي عن كرة القدم الكويتية.

وقال الاتحاد الكويتي لكرة القدم في بيان إن الزيارة تهدف إلى رفع الإيقاف عن كرة القدم الكويتية وزيارة المنشآت الرياضية.

وكان في استقبال إنفانتينو على أرض المطار رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان.

يذكر أن مجلس الأمة الكويتي كان قد وافق يوم الأحد الماضي على تعديل القوانين الرياضية بجلسته الخاصة في المداولتين.

وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى موافقة 44 عضوا وعدم موافقة ثلاثة أعضاء وامتناع عضو واحد من أصل 48 عضوا في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية موافقة 47 عضوا وعدم موافقة ثلاثة وامتناع عضو واحد من أصل 51 عضوا.