الوزير الروضان يعلن رسميا رفع الإيقاف عن كرة القدم الكويتية

أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان اليوم الأربعاء رفع الإيقاف عن كرة القدم الكويتية رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد تعليق نشاطها نحو سنتين.

وأعرب الوزير الروضان في تصريح صحفي عن “خالص التهنئة الى مقام حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والى ولي عهده الامين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والى الشعب الكويتي كافة بمناسبة صدور القرار الرسمي برفع الايقاف”.

واستذكر دور القيادة السياسية العليا بالدعم والمساندة طوال فترة المساعي التي تكللت اخيرا بهذا الانجاز الوطني مؤكدا أن “دعم وتوجيه حضرة صاحب السمو الامير لنا كانا بمثابة القوة الدافعة للمزيد من العمل وحل هذا الملف المعقد والشائك ولولا السند المباشر من حضرة صاحب السمو ودعم سمو ولي العهد حفظهما الله لما وصلنا إلى ما وصلنا اليه اليوم”.

وعبر عن شكره لكل من شارك بالجهود والمساعي وصولا لهذا اليوم المفرح للكويت والكويتيين كما شكر الجهود التي بذلها رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم “والتي كانت بارزة جدا ولا يمكن اغفالها لاسيما الادوات والاجراءات الدستورية التي قام بتفعيلها واثمرت عن تعاون السلطتين بالجلسة الخاصة واقرار قانون الرياضة الجديد”.

وأضاف “ان الجهود الجبارة التي قام بها رئيس مجلس الامة والتي اتحدت بالتأكيد مع جهود سمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء وما بذله من مساعي حكومية جبارة خطوة بخطوة حتى وصلنا الى استرجاع الحق بشأن الرياضة الكويتية”.

وتقدم بالشكر أيضا لمواقف “نواب مجلس الامة الافاضل وأخص بالذكر اعضاء لجنة الشباب والرياضة الذين كانوا حريصين على ان نصل الى هذه النتيجة اليوم”.

وأضاف ان “الشعب الكويتي من حقه علينا ان يفرح بعد هذا القرار… والقميص الازرق الذي غاب عن أرضية المنافسات الدولية سيعود وعلم الكويت سيرفرف شامخا بسماء المحافل العالمية”.

ورحب الوزير الروضان باسمه واسم كل المنتسبين للحركة الرياضية بضيف الكويت رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جيوفاني انفانتينو الذي وصل إلى البلاد اليوم الاربعاء والتقى حضرة صاحب السمو امير البلاد ليزف لسموه قرار رفع الإيقاف” معربا عن الشكر له على تفاعله “مع قضيتنا واحقاقه للحق بشأن رفع الايقاف”.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وصل صباح اليوم الاربعاء إلى البلاد حاملا معه كتاب رفع الايقاف الرياضي عن كرة القدم الكويتية.

وقال الاتحاد الكويتي لكرة القدم في بيان ان الزيارة تهدف الى رفع الايقاف عن كرة القدم الكويتية وزيارة المنشآت الرياضية.

وكان في استقبال إنفانتينو على أرض المطار رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان.

يذكر أن مجلس الامة الكويتي كان قد وافق يوم الاحد الماضي على تعديل القوانين الرياضية بجلسته الخاصة في المداولتين.

وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الاولى موافقة 44 عضوا وعدم موافقة ثلاثة أعضاء وامتناع عضو واحد من أصل 48 عضوا في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية موافقة 47 عضوا وعدم موافقة ثلاثة وامتناع عضو واحد من أصل 51 عضوا.