سمو أمير البلاد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم استقبل سموه رعاه الله رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد.

وقد شكر سموه رعاه الله رئيس الاتحاد على الدور الذي قام فيه بدعم الرياضة الكويتية معربا سموه عن أهمية رعاية الشباب من قبل كافة مؤسسات الدولة وتسخير كافة الإمكانيات للاهتمام بالطاقات الشبابية من أجل رفع راية الكويت في شتى المحافل.

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي جراح الصباح ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد ناصر الروضان ورئيس لجنة الاولويات النائب احمد نبيل الفضل.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني انفانتينو خلال اللقاء: شرف كبير جدا ان اكون متواجدا مع صاحب السمو لكي التقي مع سموكم.. انت يا صاحب السمو متميز جدا ليس فقط في الكويت والمنطقة بل في العالم كله لكن انا كرئيس الاتحاد العالمي لكرة القدم (الفيفا) سعيد جدا بهذا اليوم بأن ابلغ صاحب السمو خبرا سعيدا اعتقد ان الكويت محتاجة إلى هذا الخبر السعيد.. والمنطقة أيضا تحتاج إلى اخبار سعيدة وكذلك العالم يحتاج إلى اخبار سعيدة.. شكرا جزيلا لكل العمل الذي قامت به مجموعة من عندنا ومجموعات من الكويت.. وكما يوجد فريق كرة قدم نحن نعمل كفريق واحد اليوم… وبودي ان اكرر وأؤكد لصاحب السمو ان مجلس (الفيفا) قرر بالإجماع في اجتماعه رفع الايقاف عن الكويت منذ الآن.. وعملنا اشياء كثيرة جدا لكن هذه البداية لمرحلة جديدة.. شكرا لحكمتكم يا صاحب السمو..انا اعلم انك مشجع قوي لكرة القدم وقائد حكيم.. وأنت أعطيت عيالك كلهم الروحية ويمشون الان بالاتجاه الصحيح.. انا فخور جدا وسعيد ان الكويت عادت الى عائلة (الفيفا) لنعمل معا لمستقبل أفضل للكويت.. شكرا جزيلا من القلب.

يا صاحب السمو رحابة صدركم وعظمتكم مشهود لها وشاهدناها اليوم في هذه العملية.. وقدمتم لبلدكم بالماضي والحاضر الكثير ومازلتم تقدمون ولاسيما للشباب في بلدكم وخصوصا الذين يعشقون كرة القدم الكويتية والدولية.. والآن يجب علينا ان نتطلع إلى المستقبل يجب ان يكون هدفنا المستقبل ويجب ان نشد يد بعضنا بعضا ويجب ان نعمل معا لمستقبل كرة القدم.

وقرار رفع الايقاف أقدمه هدية تذكارية من رئيس (الفيفا) إلى حضرة صاحب السمو مع كامل الاحترام والتقدير والعرفان لسموه في هذا اليوم 6 ديسمبر هذا اليوم المهم اذلي شهد رفع الايقاف.. نحن سنعانق بعض نعانق الكويت مرة اخرى في (الفيفا).. هذا هو كأس العالم ينبهر اليوم وهو يوم مشرق للكويت".

ومن جانبه قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: "إذا تسمح لي طويل العمر نيابة عني وعن الجميع ان اتقدم لسموك بالدرجة الاولى بالتفضل بعد الله سبحانه وتعالى لسموك بدعمك وإصرارك على ان يتحرر الشباب من الظلم الجائر اللي وقع عليهم وان نرجع نلعب بكرامتنا.. فلولا دعمك ولولا توجهاتك وإصرارك على ان نعود نلعب بكرامتنا دون أي مساس بسيادة البلد دون أي مساس بدستورنا لما حدث ما يحدث الان.. لك كل الشكر والتقدير يا طويل العمر وللأخ جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي ايضا كل الشكر على الدعم الحقيقي والنظر لموضوع الكويت بإنصاف.. وبعد الله مشكورا يا طويل العمر وجزاك الله خيرا".