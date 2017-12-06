انشغل المغردون اليوم بخطاب ترامب المرتقب الذي يتوقع أن يعترف فيه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتداعيات الغياب السعودي عن القمة الخليجية، وزيارة ماكرون إلى الجزائر.

العرب يغردون بغضب: #القدس_عاصمه_فلسطين_الأبديه

ويترقب المغردون العرب بتوتر خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقب اليوم الذي قد يعلن فيه عن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وتأتي الخطوة في ظل تحذيرات وجهها عدد من الزعماء العرب للرئيس الأمريكي في اتصالات هاتفية من أن هذا القرار قد يؤدي إلى تأجيج التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وتصدر هاشتاغا #القدس_عاصمة_فلسطين_الابدية و #القدس لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في معظم الدول العربية، إذ ظهرا في أكثر من 100 ألف تغريدة على مدار 24 ساعة الماضية.

وأعرب كثير من المغردين العرب عن غضبهم مرددين العبارة التي استخدمها الرئيس التركي أردوغانبأن القدس “خط أحمر للمسلمين”.

وانتقد المغردون ما وصفوه بـ”ضعف” مواقف الرؤساء العرب وغياب أي انتقاد رسمي للخطوة مقارنة مع الموقف الحاد الذي اتخذه أردوغان.