“كاسرات الصمت” يحصدن لقب شخصية العام من “تايم”

فازت “كاسرات الصمت” اللواتي تحدّثن عن تعرّضهن للتحرش الجنسي وبالتالي أطلقنَ حملة وعي عالمي حول الإساءات والاعتداءات الجنسية حول العالم، طاولت أسماء شهيرة في عدة قطاعات، بلقب “شخصية العام” من مجلة “تايم” الأميركية.

وظهرت كلّ من آشلي جود وسوزان فولر وآداما إيو وتايلور سويفت وإيزابيل باسكول على غلاف “تايم”، اختصاراً لمئات النساء والرجال الذين تحدّثوا عن تجاربهم/نّ مع التحرش الجنسي، وتسبّبت قصصهم بإشعال حملة تُعدّ الأكبر في اتجاه التغير الاجتماعي منذ الستينيات في أميركا.

وكان لمواقع التواصل الاجتماعي دورٌ كبير في تحوّل الحملة إلى ظاهرة عالمية عبر وسم #MeToo، والذي استخدم ملايين المرات في 85 دولة على الأقل.

وقالت المجلة إنّ “كاسرات الصمت” حزن على لقب شخصية العام 2017 من “تايم” بسبب كشفهنّ أسراراً إلى العلن، وانتقالهنّ من الوشوشة إلى الحديث عن الموضوع على مواقع التواصل، ولدفعنا جميعاً إلى التوقف عن تقبّل غير المقبول.

واختارت المجلة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ليكون “الوصيف الأول” لشخصية العام.