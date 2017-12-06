“التقدمي الكويتي”: قرار ترامب “وقح” يوضح تواطؤ “أنظمة عربية”

أصدر التيار التقدمي الكويتي بيانا حول نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة قال فيه:

جاء قرار الولايات المتحدة الأميركية بنقل سفارتها لدى الكيان الصهيوني إلى القدس المحتلة لتثبيت الاعتراف بها كعاصمة لذلك الكيان، ليؤكد أن الإمبريالية الأميركية هي الداعم الأساسي للكيان الصهيوني وللاحتلال، وتحديداً احتلال القدس.

وأضاف التقدمي في بيانه “نحن في التيار التقدمي الكويتي نرى أن هذا القرار الوقح يمثل عدواناً على الشعب العربي الفلسطيني وقضيته العادلة، بل هو عدوان على الشعوب العربية جمعاء، في وقت يتضح فيه بالملموس تواطؤ الأنظمة العربية الحاكمة.

وأكد” عاشت فلسطين عربية…وسيأتي طال الزمان أو قصر ذلك اليوم الذي سيكنس فيه الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته الوطنية رجس الاحتلال ويقيم دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس بدعم من الشعوب العربية التي ستنال حريتها، مثلما كنس الشعب في جنوب أفريقيا النظام العنصري البائد.