الكويت تؤكد أن اعتراف امريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها مخالف للقرارات الدولية

اوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن دولة الكويت قد تابعت بأسف بالغ قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارتها اليها.

وأكد المصدر أن اتخاذ مثل هذا القرار الاحادي يعد مخالفا لقرارات الشرعية الدولية بشأن الوضع القانوني والإنساني والسياسي والتاريخي لمدينة القدس ‏وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن إضافة إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية كما أنه يمثل اخلالا لعملية التفاوض المتوازنة لعملية السلام في الشرق الاوسط.

واعرب المصدر عن قلقه من التداعيات الخطيرة لهذا القرار بما يؤديه من تقويض ‏لتلك المسيرة فضلا عما يمثله من تهديد مباشر للأمن والاستقرار في المنطقة التي تعيش وضعا امنيا صعبا ودقيقا.

‏واختتم المصدر تصريحه بالاعراب عن تطلعه إلى أن تراجع الولايات المتحدة الأمريكية ذلك القرار و تعمل على تكريس الجهود لايجاد حل نهائي لعملية السلام في الشرق الاوسط وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.