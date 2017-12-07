مسيحيو رام الله وبيت لحم يطفئون شجرتي الميلاد تنديدا بقرار ترامب

أطفأت بلديتا رام الله وبيت لحم، الليلة، شجرتي عيد الميلاد في ساحة المهد، وميدان الشهيد ياسر عرفات، تنديدا بالقرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى القدس.

وكانت جموع المواطنين احتشدوا في ساحة المهد تلبية لدعوة إقليم حركة فتح، حيث صار إلى إطفاء الشجرة، عدا عن رفع الأعلام الفلسطينية.

وقال أمين سر إقليم حركة فتح في بيت لحم محمد المصري، إن الفعاليات الشعبية ستتواصل غدا في بيت لحم من خلال إقامة تجمع مركزي في منطقة باب الزقاق، إضافة إلى إعلان عن حالة الإضراب الشامل في كافة نواحي الحياة في أرجاء المحافظة.