المنبر الديمقراطي الكويتي يدين ويستنكر قرار ترمب نقل سفارة بلاده الى القدس

يدين المنبر الديمقراطي الكويتي،ويستنكر، قرار الرئيس الأمريكي بنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة، في خطوة تمثل استمرارا للنهج الأمريكي الداعم للاحتلال الصهيوني ولوجوده.

ويؤكد المنبر الديمقراطي الكويتي أن هذه الخطوة المرفوضة تمثل استفزازا واضحا للشعب الفلسطيني لما للقدس من مكانة تاريخية عريقة ودينية مقدسة وسياسية أصيلة خاصة له وعامة لكافة الشعوب العربية بمختلف أطيافهم ومشاربهم.

والمنبر الديمقراطي الكويتي انطلاقا من تمسكه بهويته العربية القومية، وتمسكه بأحقية الشعب الفلسطيني بكامل أرضه وترابه وبكامل مدنه، فإنه يدعو الحكومات والأنظمة العربية لإعادة النظر بتوجهاتها بما يخص عمليات السلام المزعومة مع الكيان الصهيوني، فالواقع العملي لهذه العمليات لم يتغير إلا نحو المزيد من خطط الاستيطان والاحتلال، وبات واضحا للجميع أن هذا الكيان الغاصب لا نية لديه سوى التوسع والاستمرار بنهجه في التهجير والتدمير. وأننا لندعوها لاتخاذ موقف سياسي حاسم وحازم مع الولايات المتحدة الامريكية لدعوتها للتراجع عن هذا القرار.

كما يوجه المنبر الديمقراطي الكويتي رسالة للشعب الفلسطيني الصامد في الأراضي العربية المحتلة بضرورة توحيد الصفوف ونبذ الخلافات والاتفاق على مشروع التحرر الوطني، لمقاومة المحتل بكافة السبل والأساليب، فلا شرعية لمحتل على أرض محتلة.

ويدعو المنبر الديمقراطي الكويتي الشعوب العربية بالتحرك الجاد للتصدي ومواجهة أي محاولات للتطبيع مع الكيان الصهيوني لعدم إضفاء الشرعية له، وإرسال رسالة حازمة لمختلف الدول برفض الاحتلال الصهيوني.