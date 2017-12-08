حظر فيلم (Justice League) الأميركي برام الله لأن بطلته اسرائيلية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن شركة “برج سينما فلسطين”، وهي أكبر موزع للسينما في فلسطين، حظرت عرض الفيلم الأمريكي “Justice League” في كل دور السينما في مدينة رام الله، لانتهاكه قواعد الرقابة.وجاء حظر الفيلم، استجابة لحملة احتجاجية أقيمت في رام الله، لكون أن بطلة الفيلم جال جادوت إسرائيلية الجنسية، بحسب صحيفة “جيروزاليم بوست”.وبينما لا توجد تقارير حالية، حول ما إذا كان فيلم “Justice Lague” محظور عرضه في مدن فلسطينية أخرى، إلا أن مكتب “مقاطعة إسرائيل” في لبنان، أعلن عن مقاطعته للفيلم.وتجسد جال جادوت في أحداث فيلم “Justice League”، المستوحى عن قصص “دي سي” الهزلية، دور البطلة الخارقة “واندر وومان”.وطرح فيلم “Justice League” في السينمات حول العالم، في 16 تشرين الثاني، وهو من بطولة جال جادوت، وبن أفليك، وهنري كافيل، ويروي تعاون “باتمان” و”واندر وومان” سويا لتأسيس “فريق العدالة”، المكون من بعض الأبطال الخارقين، من أجل حماية كوكب الأرض من أي مخاطر خارجية.يذكر أن فيلم “واندر وومان” من بطولة جال جادوت، تعرض للحظر في عدد من الدول العربية، هي قطر وتونس والجزائر ولبنان، قبل أشهر، بسبب جنسية بطلته الإسرائيلية جال جادوت.ويعد فيلم “واندر وومان” هو أعلى فيلم محقق للإيرادات في شباك التذاكر الأمريكية، خلال عام 2017، كما أنه حقق نجاحا نقديا لافتا، وحاز على العديد من الجوائز.