25 مصابا بينهم 6 أطفال في غارات إسرائيلية على غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته قصفت أهدافا لمسلحين في قطاع غزة، اليوم الجمعة، وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن 25 شخصا على الأقل أصيبوا في الضربة بينهم ستة أطفال. وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربات جوية على معسكر تدريب للنشطاء ومخزن للأسلحة ردا على إطلاق صواريخ في وقت سابق من غزة على بلدات إسرائيلية. وقال شهود إن معظم المصابين كانوا سكان مبنى قريب من المعسكر.