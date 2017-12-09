كوريا الشمالية تدين قرار ترامب حول القدس: يكشف الوجه الحقيقي للولايات المتحدة

أدانت كوريا الشمالية، اليوم السبت، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووصفته بأنه “تحد للشرعية الدولية “، ويكشف عن الوجه الحقيقي للولايات المتحدة.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في بيونغ يانغ إن قرار ترامب ” يستحق إدانة دولية ورفض لأنه تحد صريح وإهانة للشرعية الدولية والإرادة الجماعية للمجتمع الدولي”، بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب الرسمية في كوريا الجنوبية نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الرسمية في الجارة الشمالية.

وذكرت المتحدثة وفقًا لما ذكرته وكالة الأناضول، أن قرار ترامب “ليس مفاجئا ويكشف عن الوجه الحقيقي للولايات المتحدة”.

وأوضحت أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتحمل المسؤولية كاملة عن جميع العواقب وانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط بسبب “تصرفها المتهور”.

وشددت المتحدثة على ضرورة أن تحل قضية القدس “بالسبل العادلة التي تستعيد الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني”.

واختتمت المتحدثة تصريحاتها قائلة: “إننا ندين بشدة هذا التصرف الأمريكي ونعبر عن دعمنا وتضامننا القوي مع الفلسطينيين والشعوب العربية الأخرى في استعادة حقوقهم المشروعة”.

والأربعاء الماضي، أعلن ترامب اعتراف بلاده رسميا بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة، وسط إدانات دولية واسعة.

ولم يقتصر الاعتراف على الشطر الغربي للمدينة التابع لإسرائيل بموجب قرار التقسيم الأممي عام 1947، ما يعني اعترافه أيضا بتبعية الشطر الشرقي المحتل منذ عام 1967 للدولة العبرية.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة استنادا إلى قرارات المجتمع الدولي.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وأعلنت في 1980 ضمها إلى القدس الغربية المحتلة منذ عام 1948، معتبرة “القدس عاصمة موحدة وأبدية” لها، وهو ما يرفض المجتمع الدولي الاعتراف به.