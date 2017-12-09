وزير الدفاع الماليزي: جيشنا مستعد للتحرك من أجل القدس

قال وزير الدفاع الماليزي، هشام الدين حسين، إن جيش بلاده مستعد دائما لتولي “مهمة ما من أجل قضية القدس”.

وفي كلمة خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، السبت، اعتبر حسين أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، “ضربة للمسلمين”، حسب وكالة أنباء “برناما” الماليزية.

وأضاف: “نحن بوصفنا بلدان مسلمة، يجب أن نكون على استعداد لمواجهة أي سلبيات محتملة. الجيش الماليزي مستعد دائما لتولي مهمة ما من أجل قضية القدس، في حال تحرك الزعماء رفيعو المستوى، وقدموا مقترحا”.

وأشاد بالمظاهرات الرافضة لقرار ترامب، التي نُظمت أمام السفارة الأمريكية لدى بلاده.

والأربعاء الماضي، أعلن ترامب اعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.

ويشمل قرار ترامب الشطر الشرقي من القدس، الذي احتلته إسرائيل عام 1967، وهي خطوة لم تسبقه إليها أي دولة.

وأدى القرار إلى موجة كبيرة من الإدانات على مختلف الأصعدة لا سيما من قبل الدول العربية والإسلامية.