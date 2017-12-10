بلافتات “القدس خط أحمر”‎.. الملاعب التركية تتحدى قرار ترامب‎‏

رفعت الملاعب التركية لكرة القدم سواء في الدوري الممتاز أو الدرجة الأولى راية التحدي لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل”.

ودخل لاعبو الفرق التركية الملاعب قبل انطلاق مبارياتهم اليوم السبت وأمس الجمعة رافعين لافتات كتب عليها “القدس خط أحمر”.

جاء رفع اللافتات اعتراضًا على قرار ترامب “الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل”.

هذا إضافة إلى ترديد الجماهير في معظم المدرجات بمختلف المدن التركية هتافات مناصرة للقدس الشريف ومنددة بقرار الرئيس الأمريكي.

وشهدت المدرجات أيضًا تواجدًا كبيرًا للعلم الفلسطيني الذي رفرف بجانب العلم التركي وسط هتافات التكبير والتهليل.

وتواصلت المظاهرات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية، السبت، لليوم الرابع على التوالي، في عدة ولايات تركية، تنديدًا بقرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وشهدت المدن التركية خلال الأيام الثلاثة الماضية مظاهرات كبيرة رافضة للقرار الأمريكي بشأن القدس.

والأربعاء الماضي، أعلن ترامب اعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.

ويشمل قرار ترامب الشطر الشرقي من القدس، الذي احتلته إسرائيل عام 1967، وهي خطوة لم تسبقه إليها أي دولة.

وأدى القرار إلى موجة كبيرة من الإدانات على مختلف الأصعدة لا سيما من قبل الدول العربية والإسلامية.