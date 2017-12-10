لبنان.. مواجهات بين محتجين على قرار ترامب وقوات الأمن

وقعت، اليوم الأحد، أعمال شغب ومواجهات خلال تظاهرة احتجاجية أمام مبنى السفارة الأمريكية في عوكر شمال بيروت، تنديدًا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس “عاصمة لإسرائيل” ونقل سفارة بلاده إلى المدينة.

ووقعت المواجهات إثر محاولات المتظاهرين نزع الشريط الشائك الذي وضعته القوى الأمنية لمنع الوصول إلى مبنى السفارة الذي يبعد حوالي 1 كلم عن مكان التظاهر، بحسب مراسل الأناضول.

وحاولت القوى الأمنية تفريق المتظاهرين الذين قاموا بحرق الإطارات في محيط السفارة الأمريكية، كما قاموا بحرق مجسم لترامب تنديدًا بقراره بشأن القدس، فيما فرضت القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وفرقة مكافحة الشغب تدابير أمنية مشددة في محيط السفارة الأمريكية.

وبحسب المراسل فإن عناصر من الصليب الأحمر اللبناني عملوا على نقل حالات إغماء في صفوف المتظاهرين للمستشفى.

وفي وقت سابق اليوم، احتشد الآلاف من الشبان والفتيات والأطفال وشخصيات سياسية ودينية أمام مقر السفارة الأمريكية في بيروت، رافعين شعارات تحاكي هوية مدينة القدس العربية والفلسطينية، مرددين هتافات منددة بالإدارة الأمريكية ومواقفها.

ودعا إلى التظاهرة الجماعة الإسلامية، وهيئة علماء فلسطين، وهيئات شبابية وطلابية، في وقت تنظم فيه منظمات وهيئات يسارية تظاهرة ثانية في المكان نفسه عقب الفعالية الأولى.