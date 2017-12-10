فلسطينيون في #غزة يستلمون شققًا سكنية بتمويل تركي

سلّم مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، اليوم الأحد، 320 وحدة سكنية بقطاع غزة، موّلت وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) بناءها؛ لمتضرري الحرب الأخيرة وللعائلات الفقيرة.

وقال الحساينة، خلال مؤتمر صحفي عقده في بدء مراسم تسليم الشقق السكنية:” بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، نسلّم الشقق السكنية لمتضرري الحرب الأخيرة التي شنّتها إسرائيل على القطاع منتصف 2014، وعلى العائلات الفقيرة”، معربًا خلال المؤتمر، عن آماله في “بناء مشاريع سكنية جديدة للعائلات الفقيرة بقطاع غزة”.

وثمّن الحساينة الجهود التركية، سيما وكالة “تيكا” في دعم “الشعب الفلسطيني.

وسلّم وزير الأشغال العامة والإسكان، مئات الأسر الفلسطينية مفاتيح الشقق السكينة، وأجرى جولة ميدانية في المشروع السكني.

وكانت الوزارة في مدينة رام الله، قد تسّلمت، الأربعاء الماضي، الشقق السكنية (بقيمة 14 مليون دولار أمريكي)، من وكالة “تيكا” التركية. وبدأت “تيكا” في بناء هذه الوحدات السكنية التي يبلغ عددها 320، وتقع في قرية “وادي غزة”، (تعرف محليا باسم جُحر الديك وتقع جنوب مدينة غزة) عام 2015، بغرض إسكان المتضررين من الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

وشنّت إسرائيل حربًا على قطاع غزة، في السابع من يوليو/ تموز 2014، أسفرت عن هدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد البيوت المهدمة جزئيًا 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن، بحسب وزارة الأشغال العامة الفلسطينية.

وتعد “تيكا” التابعة لرئاسة الوزراء التركية، التي تأسست عام 1992، راعيًا ومنسقًا رئيسيًا لمشاريع خيرية كثيرة تنفذها تركيا في مناطق مختلفة من العالم.