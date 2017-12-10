“الصيادلة العرب” يقاطع أدوية أمريكية منها “الفياجرا” احتجاجا على قرار ترمب

أعلن نقيب الصيادلة المصري ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، عن إنهاء 60% من قائمة الأدوية الأمريكية التي تنوي مقاطعة استيرادها، وعلى رأسها ” الفياجرا ” ؛ احتجاجًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

وقال الدكتور محيي عبيد، في تصريحات تليفزيونية، إن الفياجرا في مقدمة تلك السلع التي تنوي النقابة مقاطعتها، مضيفًا أن مبيعات الفياجرا في مصر والعالم العربي تتخطى مليار ونصف المليار دولار سنويًّا.

وتابع عبيد: أنه لن يتم الاستغناء نهائيًا عن جميع الأدوية المستوردة، بل الحصول عليها من دول أخرى غير الولايات المتحدة الأمريكية.